La protesta in via Monte Sabotino: "Rami pericolanti, abbiamo paura"

Un viale di tigli altissimi, una galleria verde che decora la strada e ripara dal sole d’estate. Peccato che queste bellissime piante siano diventate un incubo per i residenti di via Monte Sabotino; nessuno infatti da anni se ne prenda cura e i rami appena c’è un po’ di vento o un temporale si spezzano cadendo sulla strada, rovinando automobili e rischiando di colpire i passanti. Parliamo del tratto compreso tra via Valdrighi e via Sabattini, dove appunto svettano due file di tigli alti svariati metri. Gli abitanti sono talmente esasperati che hanno addirittura accatastato i tanti rami che ogni giorno raccolgono, li hanno appoggiati ad un tronco e ci hanno piazzato sopra un cartello che riassume tutto il loro malcontento: "Continuano a cadere rami che danneggiano auto e persone. La strada è sporca di tutto e piena di buche. E’ ora che il Comune intervenga. E’ una vergogna". A farsi portavoce della protesta dei residenti è la signora Mirella Della Casa Di Dio. Lei stessa nell’ottobre scorso ha subito un danno quando un grosso ramo è caduto sulla sua auto parcheggiata nel viale spaccando il finestrino. La signora è stata risarcita ma per arrivarci si è dovuta rivolgere ad un legale. Nonostante diverse rimostranze la situazione in via Monte Sabotino non è cambiata. "L’ultima volta che hanno tagliato due rami è stato circa dieci anni fa ma ne hanno tirato via due o tre – spiega la signora Mirella - ultimamente gli operai che lavorano sui ponteggi hanno tagliato le punte che venivano addosso a loro ma niente di più. E’ dal 2018 che telefono , porto foto e scrivo lettere al comune ma nessuno viene a risolvere la situazione".

Rami, grandi e piccoli e fogliame cospargono i marciapiedi di via Monte Sabotino e l’elegante strada alle porte del centro ha un aspetto disordinato e sporco. Oltretutto le fronde dei tigli sono talmente rigogliose che invadono le abitazioni dei piani alti arrivando fino in casa. "Noi dobbiamo tenere la luce accesa in pieno giorno perché queste piante coprono tutto - prosegue Mirella – non chiediamo che vengano tagliate, sono alberi bellissimi ma ci vorrebbe un minimo di manutenzione soprattutto per una questione di sicurezza; durante l’inverno, quando non ci sono le foglie si vedono bene i rami vecchi e secchi, ma se uno di questi cade in testa a qualcuno"? I tigli non sono l’unico problema di questo tratto di via Monte Sabotino Anche qui, come in altre vie della città ci sono buche nell’asfalto e avvallamenti pericoloso.

Emanuela Zanasi