La solidarietà fa gol. Panathlon in campo al Mef per lo sport giovanile

Il Panathlon Club Modena e il Modena Calcio tornano al Museo Ferrari di Modena, per una serata diventata un appuntamento molto atteso e gradito, come ha sottolineato la presidente Maria Carafoli nel suo intervento in apertura. Un’amicizia e una stima reciproca sottolineata anche dal presidente del Modena Carlo Carlo Rivetti, che ha parlato dell’inizio di stagione, del nuovo allenatore Paolo Mandelli, ma anche del nuovo centro sportivo, delle vittorie del settore giovanile, e degli obiettivi a lungo termine della sua presidenza, prima di dare la parola a Romano Sghedoni, suo predecessore alla guida del Modena, di cui oggi è presidente onorario. Nell’intervento dell’assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, il richiamo alla solidarietà, l’altra grande protagonista della serata, con quattro progetti sostenuti dal Panathlon in questa ultima parte dell’anno a favore dello sport giovanile e a quello dedicato ai disabili: borse di studio sportive per frequentare i corsi di avviamento alle arti marziali per i giovani atleti della Panaro Modena, per cui il Panathlon sostiene anche l’attività di due giovani atleti impegnati nel percorso agonistico; le borse di studio ai diplomati con merito al Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo Tassoni di Modena e il progetto ’Non mollare mai 2.0’, a cura di un gruppo di lavoro composto dalle associazioni ’Insieme si può’ e Fondazione Loschi, in collaborazione con Unimore, per favorire la partecipazione ai Gruppi Sportivi Scolastici da parte degli alunni con fragilità. Tra gli ospiti presenti, sempre per il Modena Calcio, oltre a Matteo Rivetti e Ilaria Mazzeo, rispettivamente amministratori delegati Sport e Corporate, il direttore generale Andrea Russo e il direttore sportivo Andrea Catellani. Tanti i rappresentanti dello sport modenese, a partire da Andrea Sartoretti ed Elisa Bergonzini di Modena Volley, Antonio Panini, Franco Bertoli, Gian Lauro Morselli e Paolo Galassini, rispettivamente patron di Cdr Mutina e Cittadella Vis Modena, presente anche con il presidente Marco Lei, i piloti Andrea Bertolini e Sergio Campana, il presidente del Consorzio del Cimone Luciano Magnani. Alla serata Panathlon hanno partecipato per Bper Banca Cristian Berselli, responsabile territoriale Emilia Ovest, e Paolo Mazza, Chief General Counsel, oltre a imprenditori come Anselmo Chiarli, che ha gentilmente offerto i vini di una serata che si è conclusa con un momento di grande musica grazie al maestro Claudio Mattioli.

(Altro servizio nel Qs)