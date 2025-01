Ladri di rame in azione: sui social continua la mappatura dei furti

Si moltiplicano, sulle pagine social che raccontano il quotidiano cittadino, le segnalazioni che riguardano i furti di rame. La settimana scorsa oggetto di segnalazione erano state le facciate di alcuni stabili situate tra via Menotti e viale Crispi ma ieri, quando un cittadino ha lamentato il furto di pluviali dalla propria abitazione in zona Pontenuovo, sono stati in diversi a mette in evidenza la diffusione del fenomeno. Oggetto della attenzioni dei ‘ladri di rame’ sarebbero stati anche alcuni stabili di piazza Libertà, altri in via Cialdini, altri ancora a Braida, nella zona del Baggi oltre alla chiesa parrocchiale di Sant’Antonio, oggetto delle (sgradite) attenzioni dei ‘soliti ignoti’.