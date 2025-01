Ladri di rame in azione. Chiesa e canonica nel mirino

Ladri di rame in azione a Camposanto. Nel mirino sono finiti, in particolare, la canonica e la chiesa dove sono stati asportati in tutto 16 pluviali in rame. Il furto sarebbe avvenuto durante le festività. Infatti, martedì scorso, giorno di apertura degli uffici parrocchiali e di celebrazione della Messa feriale, alcuni fedeli hanno scoperto con grande disappunto che dalla chiesa, recentemente restaurata, nonché dagli altri edifici della parrocchia, erano stati asportati parte dei pluviali in rame. È stato effettuato immediatamente un sopralluogo da parte dei Carabinieri e presentata denuncia di furto. "Purtroppo sembra che le telecamere comunali collocate su piazza Gramsci, a poche decine di metri dalla chiesa, fossero fuori servizio – spiegano alcuni fedeli –. Invece, sul lato dove è attiva la telecamera di un privato, i pluviali non sono stati rubati". In merito, la sindaca di Camposanto Monja Zaniboni, precisa: "Le telecamere del Comune in piazza Gramsci funzionano, però non riprendono la canonica perché è un’area privata".

Difficile che qualcuno si sia accorto dei ladri. Infatti, dopo il trasferimento di don Walter Tardini, la canonica è disabitata e l’attuale parroco deve gestire sia la chiesa di Camposanto che quella di Ravarino. Prima della chiesa, a finire nel mirino dei ladri di rame era stato il supermercato Sigma che, nel 2023, aveva subito un furto analogo.

Angiolina Gozzi