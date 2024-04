Ladri nella sede degli Alpini, razziato il magazzino

Ignoti hanno svaligiato venerdì notte la sede modenese dell’associazione nazionale Alpini, in Stradello del Luzzo. Il danno è ancora da quantificare ma i malviventi, dopo aver messo a soqquadro gli uffici sono scappati con parecchi oggetti di valore, come spiega Stefano Odorici, presidente dell’associazione nazionale Alpini di Modena. "Questa mattina (ieri, ndr) il segretario, nell’aprire la sede si è accorto che il magazzino risultava aperto. Si è insospettito e a quel punto ha controllato all’interno, trovando le porte rotte e le serrature divelte. Infatti si è subito reso conto che all’interno degli uffici era tutto scaravoltato. Ora stiamo quantificando il danno – sottolinea Odorici –, dobbiamo fare l’inventario per capire cosa sia stato portato via ma sono sparite alcune cose di valore. Vedremo come fare. Sono sparite alcune cose dalla Protezione civile, che sono quelle che servono per le emergenze o gli altri eventi formativi che facciamo e alcune andranno ricomprate. Per fortuna non hanno toccato il museo, hanno avuto un occhio di riguardo diciamo. Sono cose prive di valore ma insostituibili: sono oggetti storici che per noi hanno un valore altissimo. Il resto si compra, quegli oggetti no". Ieri anche il sindaco Muzzarelli si è recato nella sede per esprimere vicinanza e solidarietà agli Alpini a seguito del grave furto subito. Sono ora in corso indagini, da parte delle forze dell’ordine per risalire agli autori del colpo, avvenuto sicuramente durante la notte o nelle prime ore del giorno.