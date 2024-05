L’aeroporto cresce, altri 5 milioni da Enac

L’Aeroporto civile statale Paolucci di Pavullo vivrà un nuovo importante sviluppo con ricadute sull’intero Frignano e sull’intera provincia di Modena, porta di accesso alla Motor Vally. Enac continua a investire in questa infrastruttura divenuta un’eccellenza del territorio. Il progetto è stato presentato ieri mattina nella sede di Confindustria Emilia a Modena ed è reso possibile dalla convenzione tra Enac sede centrale di Roma, Unione dei Comuni del Frignano e Aero Club Pavullo. Enac introdurrà risorse dirette per 5 milioni di euro e ha chiesto al soggetto gestore, l’Aero Club Pavullo, di sviluppare opere proprie per 2,5 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno il potenziamento delle infrastrutture ricettive all’interno dell’aeroporto, cioè l’ultimazione del centro convegni e della struttura di accoglienza, la realizzazione della torre di controllo con tutti i servizi aeroportuali compresi gli uffici, e la costrizione di un raccordo parallelo alla pista che aumenterà la sicurezza. "E tutto questo – ha spiegato Roberto Gianaroli, presidente dell’Aero Club Pavullo - all’interno di un’area verde che sarà sempre più verde. Il Paolucci produrrà energia elettrica che rappresenterà un risparmio per il gestore e sarà distribuita anche agli imprenditori del territorio. Verrà costituita una Comunità energetica rinnovabile pubblica". "Il progetto di sviluppo di questo aeroporto è un esempio di riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente che permetterà una fruizione completa delle potenzialità turistiche, imprenditoriali, sociali e professionali dello scalo" – ha commentato il direttore generale Enac Alessio Quaranta". E Mauro Campana, amministratore unico di Enac Servizi Srl, ha affermato che "con gli investimenti sull’Aeroporto di Pavullo abbiamo avviato un progetto che mira a realizzare una struttura regionale di aviazione generale con elevati standard di sicurezza e di qualità dei servizi che ci auguriamo diventi modello per altri scali analoghi". Il presidente della Camera di Commercio di Modena, Giuseppe Molinari, ha affermato che "l’aeroporto di Pavullo è anche volano per lo sviluppo economico delle aree coinvolte". E per il Coni Emilia Romagna, il vicepresidente vicario Andrea Vaccaro, l’aeroporto di Pavullo è una delle strutture sportive di grande rilevanza per il territorio "e se guardiamo al mondo sportivo – ha precisato -, possiamo considerare che forse solo l’Autodromo di Imola e quello di Misano hanno dato una continuità di livello simile nell’ospitare eventi sportivi di rilevanza mondiale". L’on. Daniela Dondi ha portato il saluto del vice ministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, ricordando che "il Ministero e il Governo Meloni prestano particolare attenzione ai territori, consapevoli di come ogni infrastruttura sia essenziale per lo sviluppo di economie di scala come quelle del modenese". Per il presidente della Provincia Fabio Braglia "il potenziamento dell’Aeroporto di Pavullo rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo del territorio". E il presidente dell’Unione dei Comuni del Frignano, Giovanni Battista Pasini ha annunciato che dal 4 al 7 luglio all’aeroporto si terrà la Fiera Internazionale dell’Aviazione e dell’Aerospazio in collaborazione con Fiere di Francoforte. L’assessore al Turismo del Comune di Pavullo Daniele Cornia ha ricordato che "investire in un’infrastruttura così importante può portare a possibilità molto importanti, in futuro, a livello di impresa, di sviluppo turistico".

Walter Bellisi