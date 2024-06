Lama Mocogno, si cambia. Svolta a destra con Ricchi: "Ce la metteremo tutta"

Ribaltone a Lama Mocogno. Il Comune è passato dal centrosinistra al centrodestra. Nuovo sindaco è Arnaldo Ricchi, che guidava la civica ‘Lama Mocogno al centro’. Ha ottenuto il 54,32 per cento dei consensi (823 voti) contro il 45,68 per cento (692 voti) del contendente Giovanni Battista Pasini, sindaco uscente, che era a capo di ‘La Scalinata’, lista civica di area di centrosinistra, primo cittadino di Lama Mocogno anche nel periodo 1995 - 2004.

È stata una consultazione elettorale combattuta. La lista di Pasini ha avuto la meglio nel seggio di Montecenere, da tempo roccaforte del Pd, mentre negli altri quattro le due liste se la sono battuta. Dopo la conferma del risultato, Arnaldo Ricchi e i componenti della sua squadra si sono ritrovati in paese con i loro sostenitori e sono iniziati i festeggiamenti con strette di mano e congratulazioni e qualche brindisi. Ricchi, pensionato, con pluriennale esperienza in "Legacoop" prima e, successivamente funzionario in "Confcooperative" Modena, coordinatore di questa organizzazione dell’intera area del Frignano, è felicissimo e non nasconde l’emozione. "Abbiamo vinto in quasi tutti i seggi con 131 voti di differenza, recuperando 212 voti, perché cinque anni fa il centro destra aveva perso con 81 voti di scarto. Domani (oggi per chi legge, ndr) iniziamo a lavorare, abbiamo finito un turno e ne iniziamo un altro molto più impegnativo. Ce la metteremo tutta. Abbiamo una serie di emergenze da affrontare subito, come il dissesto idrogeologico, la sistemazione di marciapiedi e strade. Partiremo da qui".

Anche il candidato a consigliere Ugo Remitti è raggiante: "Abbiamo ribaltato un risultato che da cinquant’anni non riusciva a una lista civica con un orientamento diverso da quello di sinistra. È un fatto storico".

Il centrodestra a Lama Mocogno aveva tentato la spallata con determinazione più volte in passato. Nel 2019, il candidato Vincenzo Galli non la spuntò con Giovanni Battista Pasini che lo superò con il 52,57 per cento dei voti. In questa tornata elettorale amministrativa, a Lama Mocogno, su 2.357 aventi diritto al voto si sono recati alle urne in 1.576, pari al 66,86 per cento. Le schede nulle sono state 28 e le bianche 33. Cinque anni fa, l’affluenza toccò il 70,50 per cento rispetto al 63,95 % della tornata elettorale precedente. Walter Bellisi