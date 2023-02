L’attore Andrea Ferrari festeggia i 25 anni in palcoscenico

Alla Polisportiva Modena Est è in arrivo un bastimento... carico di personaggi, aneddoti, monologhi, canzoni e caratterizzazioni con l’Andrea Ferrari Show, in programma questa sera alle 21. Dopo tre anni di assenza, il bravo e simpatico attore torna su un palco a cui è particolarmente affezionato. In questo 2023 Andrea Ferrari festeggia il traguardo di 25 anni di carriera da professionista nel mondo del teatro. Fra i suoi prossimi impegni, un recital teatrale su ’I giganti della montagna’ di Pirandello, la direzione e interpretazione del dramma ’Il Padre’ di Strindberg e l’omaggio a Giorgio Gaber a 20 anni dalla scomparsa. Ferrari è anche il direttore della Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale, con sede a Modena e una succursale a Pavullo che quest’anno compie pure vent’anni di attività, con una cinquantina di produzioni e un migliaio di iscrizioni.