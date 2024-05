Laundry Heroes La serie è ’Made in Modena’

Grande attesa per il lancio della nuova serie ’Laundry Heroes’, girata interamente nella nostra provincia e dunque al 100% ’Made in Modena’. Il regista Vincenzo Malara, già produttore della serie ’Rudi’, ha scritto e diretto i quattro episodi della prima stagione di questa commedia drammatica, che vuole provare a colpire gli spettatori grazie alla capacità di mescolare ironia, dramma e romanticismo in un’unica serie; i temi toccati sono forti, come si evince dal trailer, e la vicenda ruota attorno alla storia di Filippo (interpretato da Athos Leonardi), un giovane scrittore tormentato, e Andromeda (Nicole Soffritti), una musicista dal passato difficile.

I due giovani si incontrano nel contesto insolito di una lavanderia a gettoni, che costituirà il luogo centrale della commedia, una sorta di microcosmo urbano all’interno del quale transitano anche altre esistenze ’disorientate’. "La lavanderia a gettoni ha una grande valenza simbolica per me – ha spiegato il regista Malara, durante la conferenza di lancio della serie nella storica cornice del cinema Arena – poiché c’è stato un periodo della mia vita dove ne frequentavo una, e nell’attesa che il bucato fosse pronto riflettevo su tante questioni e mi piaceva interrogarmi riguardo le persone che incontravo e che vedevo passare giorno dopo giorno. La serie che oggi lanciamo è stata girata tutta nel territorio modenese, in particolare presso la Manifattura Tabacchi e la storica videoteca ’Video Bif’. Ringrazio anche la lavanderia ’Lavapiù miele’ per averci messo a disposizione lo spazio all’interno del quale nascono i racconti dei protagonisti".

Il progetto è stato prodotto dalla ’Scirocco Barocco Creation’ e dalla produttrice associata Roberta Sghedoni, con il sostegno dell’amministrazione comunale, dell’associazione Euphonia e di partner locali. La puntata pilota di ’Laundry Heroes’ verrà proiettata in anteprima gratuita il 12 giugno, in una serata speciale: "L’ingresso sarà gratuito e c’è già la possibilità di prenotarsi sul portale ’Evenbrite.com’ – ha spiegato Nicolò Flace, nuovo proprietario del cinema Arena, che ospiterà l’evento –. Prima della proiezione dell’episodio, che durerà circa 35 minuti, vi sarà un concerto acustico del cantautore Guido Boni, protagonista dell’ultimo X-Factor e curatore della colonna sonora di tutta la serie. Auspichiamo un pubblico numeroso per quello che rappresenta il primo di diversi eventi importanti per il nostro cinema, che abbiamo da poco restaurato grazie ad onerosi interventi economici e che si presta benissimo a questo tipo di occasioni, con la sua sala completamente rinnovata capace di accogliere 410 persone". Per il direttore Malara le ambizioni dopo il lancio della serie sono alte: "L’obiettivo è concludere in inverno le riprese degli altri episodi e distribuire ’Laundry Heroes’ in tutti i principali festival nazionali ed internazionali, poi su piattaforma di streaming".