Lavanderia self-service si trasforma in un set

Una lavanderia self-service, il ‘mondo’ che vi gira intorno, un regista e un vero e proprio cast. Sono partite a Sassuolo le riprese della serie ‘Laundry Heroes’, scritta e diretta da Vincenzo Malara, giornalista e sceneggiatore modenese. Lo scorso weekend la lavanderia self-service ‘Lava Più Miele’, in via Tien An Men, si è trasformata in un vero e proprio set, con macchine da presa, luci, troupe e attori, richiamando decine e decine di curiosi, attirati dal via vai di operatori video e altri membri dello staff. In particolare, tra sabato e domenica sono state girate alcune delle scene più importanti del progetto, per il quale è prevista la realizzazione della puntata pilota, che verrà prossimamente presentata nei principali festival internazionali. Scritta e diretta da Vincenzo Malara (qui al suo esordio come regista), ‘Laundry Heroes’ vede come protagonisti Athos Leonardi, tra i talenti emergenti più interessanti del cinema italiano, e Nicole Soffritti, giovanissima attrice milanese, già nel circuito di Zelig. Tra gli attori della serie vi sono anche Annamaria Pignatti e Christian Terenziani. La serie è prodotta dalla giovane etichetta Scirocco Barocco Creation. Le prossime riprese sono previste sempre a Sassuolo, poi successivamente a Modena. La storia di ‘Laundry Heroes’ racconta di un microcosmo umano che ruota intorno ad una piccola lavanderia a gettone, luogo di incontri e aneddoti di vita. La lavanderia viene intesa come metafora della vita, che proprio come i panni dentro una lavatrice si rivolta su se stessa in mille modi imprevedibili. Qui si incontrano Fillo e Andromeda, lui giovane aspirante scrittore incastrato in una vita piena di pagine stropicciate, lei musicista in erba che scherma il suo dolore con l’ironia. Dentro una lavanderia a gettone troveranno il senso di un’esistenza che si rivolta sottosopra come il bucato nel vortice di una centrifuga. "‘Laundry Heroes’ – spiega il regista Vincenzo Malara, autore della serie Rudi, attualmente su Chili cinema, del documentario dedicato all’oste modenese Ermes ‘Ciao Gabián’ e altre serie web come ‘Il Risveglio di Cora’ – nasce dal fascino verso luoghi iconici urbani come le lavanderie a gettone. Si tratta di luoghi che possono trasformarsi in piccoli universi dove, nell’attesa del bucato, si fanno incontri e si osserva la vita che passa. Io stesso, frequentando per un certo periodo una lavanderia a gettone, ho scrutato e osservato persone di ogni tipo che tra quelle mura scrivevano, leggevano e si confidavano. Da lì mi sono ispirato per raccontare un microcosmo di esistenze che vivono la lavanderia come un rifugio".

Maria Silvia Cabri