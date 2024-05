L’avvocato Chiara Ciccia Romito: "La mia tesi dedicata a Mosto"

Una dedica a Lorenzo Mosto sulla tesi di ricerca che verrà discussa nei prossimi giorni presso la Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia dall’avvocato fioranese Chiara Ciccia Romito. "Tramite il lavoro di ricerca ho cercato di mettere a frutto l’esperienza professionale tentando di trovare risposte pragmatiche ai problemi che l’intelligenza artificiale porta e porterà nel mondo del lavoro soprattutto quello delle PMI. Il Dottorato è stato uno dei percorsi più belli della mia carriera", ha scritto Romito sui social, ringraziando "chi mi ha seguito e sostenuto in questo meraviglioso viaggio". Tra questi anche il Luogotenente Lorenzo Mosto, già comandante, per 17 anni, della stazione dei carabinieri di Fiorano scomparso nel giugno di due anni fa a soli 57 anni a seguito di un incidente stradale. "Grazie per i per i tuoi valori Lorenzo, li ho portati con me: sono stati forza e determinazione che mi hanno ricordato da dove vengo, prima di capire dove andare", scrive Chiara, per la quale Mosto è stato a lungo uno di famiglia.

"Mio padre Francesco – racconta – era brigadiere, e con Mosto ha lavorato per quasi trent’anni. Io ho abitato con la mia famiglia negli alloggi di servizio, e la caserma è stata a lungo la mia prima e seconda casa: Lorenzo è sempre stato un punto di riferimento. Dedicargli questa mia ricerca – conclude l’avvocatessa fioranese – mi è sembrato il minimo. E conto mio babbo, cui in passato ho dedicato altri lavori, immagino capirà".

s.f.