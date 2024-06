Le avversarie del Modena. Carrarese, in B è la prima

Come accade ogni estate, il ricambio in serie B, tra retrocesse dalla A e promosse dalla Lega Pro, porta sette formazioni nuove anche in questa estate 2024. Per quel che riguarda questi nuovi avversari del Modena, non ci sono squadre che, come è capitato in altre annate, rappresentino una novità o quasi per la truppa canarina. La curiosità è che la squadra che ha l’rultimo precedente con i gialli distante nel tempo è anche la più vicina, geograficamente parlando, alla nostra città. Si tratta infatti del Sassuolo che, al netto delle gare di Coppa Italia (l’ultima nell’estate 2022), non sfida il Modena in campionato dal 26 aprile 2013. In quell’occasione il Modena fece un piccolo ‘dispetto’ ai cugini neroverdi, battendoli con una doppietta di Ardemagni nel finale che ribaltò la rete iniziale di Catellani, oggi diesse dei gialli.

Altro avversario che torna dopo un po’ di stagioni sarà la Juve Stabia, che ha vinto il girone C della Lega Pro: l’ultimo precedente con i campani risale a dieci anni or sono, esattamente il 12 aprile 2014, allorquando il Modena di Novellino sconfisse le ‘vespe’ al Braglia per 4 a 2. Da otto anni invece i canarini non incrociano le armi con la Salernitana, esattamente dal pareggio a reti bianche scaturito allo stadio Arechi il 7 maggio 2016. Più vicini nel tempo invece i precedenti con il Mantova (14 marzo 2021), col Cesena (7 febbraio 2022) e Carrarese, 12 marzo sempre del 2022.

Curiosità, gialloblu e marmiferi si sfideranno per la prima volta nella loro storia in serie B. Vicinissima nel tempo invece l’ultima sfida con il Frosinone, datata 14 gennaio 2023. I ciociari sono infatti tornati nel campionato cadetto dopo una sola stagione in A.

CALENDARIO A proposito di avversarie vecchie e nuove, mercoledì 10 luglio, il giorno prima del ritrovo del Modena, verrà reso noto il calendario della prossima serie B, questa volta completo e senza ‘x’ o ‘y’ di sorta. L’evento si svolgerà in piazza Europa a La Spezia. Mentre ’radio mercato’ segnala un interessamento da parte del Benevento per l’attaccante Jacopo Manconi.

a.b.