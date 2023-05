Le Macine cerca commis da inserire in cucina

L’azienda ’Le Macine srl’ di Mirandola ha avviato la ricerca un commis di cucina da inserire con contratto di apprendistato e quindi di età fino a 29 anni massimo. La figura da assumere dovrà preparare gli ingredienti (tagliare, lavare, pelare frutta e verdura, oppure sfilettare e pulire il pesce); cucinare piatti seguendo le istruzioni del capo cuoco e degli altri membri del team; pulire la cucina (fornelli, pentole, padelle, organizzazione degli strumenti e degli ingredienti); rispettare le norme igieniche e di sicurezza durante il lavoro in cucina; gestire i rifiuti in cucina, compresa la pulizia dei cassonetti e la raccolta differenziata dei rifiuti. Sarà considerato preferenziale il fatto di essere automunito. L’orario di lavoro va dalle 11 alle 15 e al pomeriggio dalle 19 alle 23. Alla persona assunta si applicherà il contratto di lavoro di apprendistato. Le domande saranno raccolte fino al 14 giugno. Per candidarsi cliccare sul pulsante invia candidatura nel portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]