"Le motociclette sono più esposte a conseguenze gravi"

Tutti gli utenti della strada sono in pericolo quando si tratta di asfalto irregolare e buche. Ma se per un’autovettura, che ha quattro ruote, il rischio maggiore è di danneggiare il veicolo, per i motociclisti e i neopatentati il pericolo è più grave – commenta Valentino Lolli, titolare dell’autoscuola Don Pastore -. In particolare per chi è alle prime armi il rischio di cadere aumenta notevolmente. Se una moto incappa in una buca, il conducente può facilmente perdere il controllo del veicolo e cadere a terra, con conseguenze anche molto gravi. Quando parliamo di autovetture, c’è sicuramente meno pericolo per il conducente, ma resta notevole il problema. La situazione, anche se meno rischiosa, non è infatti comunque priva di pericoli. Noi ci occupiamo di neopatentati che si avvicinano per la prima volta alla guida di un’auto, e in questi casi le buche possono causare danni soprattutto ai veicoli, con la rottura di sospensioni o i danni alle gomme. Abbiamo preso parecchie buche durante le nostre guide, ma per fortuna non siamo mai arrivati a danneggiare le auto.

A mettere più in difficoltà chi si appresta alla guida è proprio la poca attenzione: "La concentrazione degli allievi è spesso distratta dalle manovre fondamentali per far camminare l’auto, come il cambio marce, la gestione del volante e l’orientarsi nel traffico. Tra tutto ciò, nei pensieri di chi sta imparando a guidare le buche passano in secondo piano, ed è più facile che poi rappresentino un problema, per loro e per le auto".

Una situazione già complessa aumenta il grado di pericolosità quando si riscontra anche la presenza di brecciolino o materiale che si stacca dalle buche stesse. Così sulle strade si trovano anche varie pietre che possono scivolare sotto le ruote dei motocicli e provocare incidenti. o.fi.