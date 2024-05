Le neroverdi in finale scudetto. Battuta l’Inter, sfida al Milan

Inter

0

Sassuolo

1

INTER: Belli, Verrini, Compiani, Razza, Toffano (22’ s.t. Consolini), Battilana, D’Elia (10’ s.t. Santoro), Pavan (10’ s.t. Fornara), Tironi, Fadda, Ciano (22’ s.t. Dicataldo). All. Mandelli (Capecchi, Consolini, Bonsi, Bufano, Fornara, Giudici, Santoro, Dicataldo, Viviani)

SASSUOLO: Di Nallo, Venturelli, Vargova, Petrillo, Guerzoni (21’ s.t. Tonali), Stankova (29’ s.t. Hoxhaj), Sciabica, Poje Mihelic, Girotto, Perselli (29’ s.t. Guglielmini), Bertola (21’ s.t. Randazzo). All. Balugani (Tortora, Dubravica, Pede, Hoxhaj, Randazzo, Tonali, Milani, Picchirallo, Guglielmini)

Reti: 44’ Perselli

Arbitro: Marchetti Marco de L’Aquila (Desi, Pellegrini, q.u. Gallorini)

Si prende la finale scudetto, la Primavera del Sassuolo Femminile.

Al Viola Park, dove è in corso la final four, le neroverdi battono l’Inter e si guadagnano la possibilità, domani, di contendere il tricolore al Milan, che nell’altra semifinale ha eliminato, a sorpresa, la Roma detentrice del titolo.

Un capolavoro, quello confezionato dalle rahazze guidate da Davide Balugani, che ha preso forma nel finale del primo tempo quando Perselli ha schiodato lo zero a zero mandando in fuga le neroverdi. Che in fuga sono rimaste fino alla fine, e alle 16,30 di domani provano a cucirsi sulle maglie uno scudetto che sarebbe storico.

s.f.