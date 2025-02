"Le porte degli uffici non si chiudono, siamo al freddo"

"Con grande rammarico e indignazione, ci troviamo costretti a denunciare pubblicamente una situazione inaccettabile e ormai protratta ben oltre ogni limite ragionevole". Francesco Arcuri, segretario regionale aggiunto di Confsalcom lamenta "la totale mancanza di attenzione alle esigenze dei lavoratori e della clientela dell’ufficio postale di Sassuolo Centro in materia di sicurezza e tutela della salute ha raggiunto livelli intollerabili". A causare le doglianze del sindacalista "una porta rotta, fondamentale per il corretto funzionamento dell’ufficio e per il benessere di chi lo frequenta, non riparata per mesi, nonostante le temperature rigide e le numerose segnalazioni effettuate". L’inadempienza, "che potrebbe sembrare banale, ha gravi conseguenze: i lavoratori sono costantemente esposti a condizioni di lavoro insalubri, con un aumento dei casi di influenza e malesseri generali, e la clientela si trova spesso costretta a lunghe attese in ambienti disagevoli, alimentando tensioni e disagi". Arcuri scrive di avere già interessato della questione "la filiale di Modena affinché intervenisse con urgenza, concedendo tempo sufficiente per una risoluzione che non è mai arrivata. Un’azienda come Poste Italiane, che gestisce servizi essenziali per il pubblico, non può permettersi di ignorare". Il sindacato minaccia di rivolgersi agli organi preposti alla sicurezza sul lavoro e ai vari ispettorati competenti, evidenziando "superficialità nei confronti di un diritto inalienabile coma la sicurezza sul lavoro".