Agenti di commercio . Fiarc, Calanca al vertice: "Difenderò tutta la categoria"

Il rinnovo degli organi provinciali della Federazione di categoria degli agenti di commercio e le elezioni Enasarco sono stati i temi centrali dell’Assemblea Provinciale Fiarc (Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio) durante la quale sono stati rinnovati gli organi direttivi della federazione: con voto unanime, è stato riconfermato Mario Calanca come presidente provinciale per altri quattro anni. Agente di commercio nel settore del packaging, Calanca ha studiato Economia e Commercio presso la Facoltà di Modena. È iscritto a Confesercenti dal 1999, ma è stato attivo nell’associazione anche in precedenza, grazie all’impresa di famiglia. "La riconferma rappresenta un segnale di fiducia e continuità per la categoria dell’intermediazione commerciale, che trova in Fiarc un punto di riferimento fondamentale per la tutela e lo sviluppo degli agenti di commercio. Nel mandato appena concluso ho avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i professionisti del settore, ascoltare le loro esigenze e affrontare le sfide quotidiane che caratterizzano il nostro lavoro. Nel nuovo mandato, il mio impegno sarà rivolto alla difesa degli interessi della nostra categoria", ha dichiarato il presidente riconfermato.

Nel corso dell’assemblea, oltre al presidente, è stata eletta anche la nuova presidenza provinciale che include rappresentanti delle diverse aree territoriali della provincia di Modena e dei vari settori dell’intermediazione commerciale. Il 40% dei componenti è stato rinnovato, garantendo un equilibrio tra continuità ed innovazione. Ampio spazio è stato dedicato anche alle elezioni del rinnovo della Fondazione Enasarco, con particolare attenzione alle rappresentanze delle case mandanti e degli agenti di commercio. A questo proposito, il presidente regionale e vicepresidente nazionale Leonardo Fabbri ha sottolineato l’importanza del voto per il rinnovo della Fondazione. Corrado Luca Bianca, rappresentante della Lista Case Mandanti, ha evidenziato il sostegno di Confesercenti alla lista ’Cresciamo Uniti’, sottolineando che l’unità non è solo un’alleanza elettorale, ma un impegno culturale, politico e professionale per una rappresentanza capace di interpretare le reali esigenze delle imprese e riportare Enasarco al centro del sistema economico.

Fabio D’Onofrio, Coordinatore nazionale Fiarc, ha ribadito l’importanza di garantire maggiori tutele agli iscritti e un supporto concreto all’economia reale. Ha inoltre evidenziato i risultati ottenuti negli ultimi anni, tra cui la crescita del patrimonio Enasarco di 1,2 miliardi di euro e il rafforzamento del welfare con contributi per maternità, asili nido, infortuni e formazione continua.