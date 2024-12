"Le società partecipate sono sane"

Le società partecipate del Comune di Modena sono economicamente sane e tutte le azioni previste di razionalizzazione sono state completate. È l’aspetto più significativo che emerge dal provvedimento ’Analisi e razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune’ approvato ieri dal Consiglio comunale. La delibera sulle partecipazioni societarie, prevista ogni anno dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di controllo da parte del Comune, è stata illustrata dall’assessore Paolo Zanca. In particolare il provvedimento, che approfondisce la situazione di ForModena, CambiaMo, Am, Farmacie comunali, Seta, Hera, Lepida spa e Banca popolare Etica, non rileva per il 2024 azioni straordinarie di razionalizzazione intraprese dal Comune essendosi, appunto, completate le azioni previste dai piani precedenti.