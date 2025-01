"L’edilizia scolastica rimane una priorità"

In ballo, per quanto riguarda il territorio comunale, ci sono una trentina di milioni che spaziano dalle infrastrutture – il ponte della Veggia – alle opere pubbliche – la riqualificazione delle Paggerie e la messa in sicurezza del Politeama – fino all’edilizia scolastica. E’ il Pnrr i cui fondi – intercettati per gran parte dall’amministrazione precedente – ridisegneranno parte del territorio attraverso progetti sui quali David Zilioli, assessore alla rigenerazione urbana, ha fatto il punto poco prima della pausa natalizia, spiegando come "tra i diversi progetti infrastrutturali in essere, particolare attenzione viene dedicata all’edilizia scolastica". In movimento ci sono infatti diversi cantieri, tra i quali i più importanti sono senza dubbio il nuovo polo dell’infanzia ‘Sant’Agostino’ e la ricostruzione del Nido ‘Parco’, strutture che hanno richiesto un investimento complessivo di quasi 8 milioni di euro, per buona parte ‘coperti’ dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il primo, che sorgerà in viale Trieste "è stato finanziato per 3,3 milioni dal Pnrr, che per 2,75 milioni di euro – ha aggiunto Zilioli – sosterrà anche gli investimenti necessari alla ricostruzione del Nido di via Padova". Altro, in tema di edilizia scolatica, bolle in pentola sia presso le elementari ‘Sant’Agostino’ che presso le ‘Caduti per la libertà’, dove verranno rifatte le mense, con l’allestimento di una struttura di 400 metri quadrati di estensione nel primo caso, poco più di 350 nel secondo: il costo per entrambe le strutture è di 800mila euro circa ciascuna e anche qui soccorre, ovviamente, il PNRR che tuttavia, a differenza di quanto fa nel caso del Nido ‘Parco’ e in quello del nuovo Polo d’Infanzia in corso di realizzazione a Rometta – dove ai fondi del Piano il Comune aggiunge risorse proprie – nel caso delle due mense copre integralmente l’importo richiesto per la realizzazione dei lavori.

