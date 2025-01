Liceo Steam a Carpi,. Casolari alla maggioranza:: "Serve più chiarezza"

Fratelli d’Italia ha depositato un’interpellanza in Consiglio comunale per ottenere chiarimenti sull’apertura del nuovo Liceo Steam international di Carpi. "Il documento – afferma il primo firmatario, il consigliere comunale Tommaso Casolari – mira a conoscere la posizione ufficiale dell’Amministrazione comunale riguardo a questa importante iniziativa educativa". Le dichiarazioni della sinistra come dei Giovani democratici e quelle del sindaco Riccardo Righi e della lista civica Bella Carpi (nata a suo sostegno) sono discordanti. "La maggioranza è spaccata sul punto. Secondo Fratelli d’Italia – prosegue Casolari – questa interpellanza rappresenta un passo necessario per garantire trasparenza e chiarezza sulle intenzioni dell’Amministrazione. È fondamentale che il Comune esprima in modo chiaro la propria posizione su un progetto così rilevante per il futuro dei nostri giovani e per la crescita culturale della città di Carpi". Prosegue il consigliere del partito della Meloni: "La nostra posizione è sempre stata chiara e trasparente. Siamo favorevoli alla nascita del liceo Steam international di Carpi. Crediamo fermamente nell’importanza di ampliare l’offerta formativa sul territorio, soprattutto con progetti innovativi come questo, che possono attrarre talenti e offrire ai giovani un’istruzione moderna e al passo con le sfide globali", conclude Casolari.

m.s.c.