L’intelligenza artificiale arriva anche in farmacia

Intelligenza artificiale, inserimento lavorativo e inclusione sociale: questi i tre capisaldi dell’innovativo progetto promosso dalla Didasko Cooperativa Sociale, quale ente gestore delle due farmacie comunali di Carpi. Proprio nella nostra città, e nello specifico nella farmacia di Cibeno di via Roosevelt 224/B, sarà inaugurata la prima stazione del progetto ‘Intelligenza artificiale in farmacia con operatore dedicato’. L’appuntamento è per domani alle 11: L’intelligenza artificiale si chiama Gaia, mentre la Tutor Client Gaia, ovvero l’operatrice che assisterà i clienti nell’approccio con l’IA, si chiama Maria Giulia ed è di Carpi. "Siamo molto orgogliosi di partire da Carpi per inaugurare quello che reputiamo essere il primo progetto del genere in Italia, incentrato sull’integrazione di intelligenza artificiale in farmacia con l’inserimento lavorativo sociale – spiega Antonio Giovannini, legale rappresentante della Didasko -. L’idea è nata durante la pandemia, quando i farmacisti erano ‘tempestati’ da telefonate e richieste di ogni tipo: abbiamo pensato alla possibilità di avvalerci dell’IA mediante un totem che potesse ‘sbrigare’ le richieste di routine e consentire così ai farmacisti di dedicarsi alle consulenze professionali per il benessere e la salute della persona". Così è nata Gaia, che al suo fianco avrà Maria Giulia, una ragazza diversamente abile sulla sedia a rotelle: "La Tutor Client Gaia – prosegue Giovannini – sarà di supporto ai clienti con minore dimestichezza digitale, per aiutarli a orientarsi sui servizi offerti dall’intelligenza artificiale, ossia conoscere i prodotti della farmacia, individuare dove sono, lasciare commenti, messaggi, fino ad arrivare, speriamo il prima possibile, a prenotare visite ed esami. Questo infatti snellisce molto l’impegno dei farmacisti che potranno dedicarsi maggiormente alle consulenze". Inoltre, con Gaia il cliente diventerà parte attiva della farmacia, perché con le richieste/proposte si migliorerà continuamente la risposta del sistema IA. "La Tutor Client Gaia, o – aggiunge il legale rappresentante – avrà un ruolo importante anche verso la cooperativa, aiutandoci con i suoi feedback a migliorare i servizi".

Maria Silvia Cabri