Lite violenta in famiglia, denuncia e rimpatrio

È finita con una denuncia e un provvedimento di espulsione una violenta lite familiare avvenuta nella notte di martedì scorso, in centro storico. Il personale della Polizia Locale di Modena è intervenuto in un appartamento dove si era verificata una lite tra i componenti della famiglia residente che aveva reso necessario anche l’invio di un’ambulanza. Durante la lite uno dei figli, maggiorenne, ha aggredito la madre che è stata trasportata all’ospedale per le cure mediche del caso. Il giovane è stato accompagnato al Comando di via Galilei. Qui sono emersi a suo carico precedenti penali e l’irregolarità della sua presenza sul territorio nazionale. Oltre a una denuncia, il giovane è stato messo a disposizione degli Uffici della Questura che hanno notificato un decreto di espulsione e disposto il suo trasferimento in un centro di permanenza temporanea, in attesa del rimpatrio nel Paese di origine.