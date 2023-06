Litiga con l’ex e aggredisce i carabinieri

A Finale Emilia, nel corso di un intervento notturno per una coppia che stava litigando, l’altra notte i carabinieri hanno tratto in arresto un 33enne, per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nel corso della lite, l’uomo si è scagliato contro i carabinieri intervenuti per separare i due litiganti, aggredendoli con spinte e gomitate, nel tentativo di proseguire la lite con la ex compagna. L’arrestato verrà condotto oggi davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

Nella stessa notte i militari a Fiorano Modenese hanno fermato il conducente 32enne di un veicolo, risultato positivo all’alcoltest, con tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito: denuciato e patente di guida ritirata. Le pattuglie dei Carabinieri impiegate nel comune di Sassuolo, hanno invece sorpreso cinque conducenti di veicoli alla guida sotto l’influenza dell’alcool. A Vignola, nella tarda serata di venerdì, all’interno del Parco Pertini, i carabinieri hanno sorpreso un 20enne con una dose di hashish, procedendo alla segnalazione amministrativa alla Prefettura.