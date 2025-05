L’orchestra Mirabilis suona all’auditorium

La Spira mirabilis, orchestra composta da musicisti professionisti provenienti da tutta Europa che ha "trovato casa" a Formigine, torna in città domani. I musicisti si esibiranno presso l’auditorium in via Pagani 25 alle 21 con la Sinfonia n. 1 in Do maggiore, Op.19 di Carl Maria von Weber. L’appuntamento rientra nel progetto Romantic Fest, che prevede un’ulteriore tappa, al Teatro del Popolo di Concordia, sabato. La Spira mirabilis propone agli studenti una lezione speciale per gli studenti delle Fiori con gli artisti.