L’Ordine degli Ingegneri inaugura la nuova sede

Domani a partire dalle 17 l’Ordine degli Ingegneri inaugura la sua nuova sede presso il Tecnopolo (edificio MO52, via Vivarelli 2), all’interno del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di Unimore. Nel corso dell’evento si terrà anche la cerimonia di premiazione della prima edizione della Borsa di Studio ’Donna Ingegno’, consistente in un premio economico complessivo di 4.500 euro che viene assegnato come sostegno al completamento del percorso accademico a tre studentesse iscritte al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria presso Unimore. "La Borsa di Studio ’Donna Ingegno’ – dichiara Valeria Dal Borgo, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Modena – è stata istituita allo scopo quello di valorizzare, incoraggiare e mettere in evidenza la figura della donna in ambito tecnico. Il nostro ordine professionale ritiene doveroso attribuire un riconoscimento di merito alle studentesse che hanno prodotto brillanti risultati universitari durante il percorso della laurea triennale. Grazie al sostegno di Generali Private Banking, nostro partner in questa iniziativa, tre neolaureate della Facoltà di Ingegneria di Unimore riceveranno un contributo finalizzato ad agevolare il proseguimento degli studi, e quindi la possibilità di integrarsi nel mondo del lavoro con le stesse opportunità e la stessa retribuzione economica dei loro colleghi uomini".