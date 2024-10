Loschi e Parmigiani alla conquista della Spagna

Artisti modenesi alla ’conquista’ della Spagna. Si tratta della BBC (Black Bocciofila Combo), composta da Fabrizio Loschi (nella foto) e Giorgio Parmigiani, che sabato 19 ottobre, a Valencia, al centro culturale Escorxador, presenterà nel corso di un un concert performance il suo terzo album ‘Ibericoterapia’. Si tratta diuna innovativa proposta di spoken word che fonde poesia parlata e musica originale. Loschi, scultore e visual artist, insieme a Parmigiani, musicista e produttore, dopo “Audibile Manifesto” e “Autoterapia” in cui esplorano tematiche esistenziali in un melange di elettronica e post punk,accompagnato da testi poetici intrisi di critica sociale. hanno realizzato questo terzo lavoro, interamente in lingua spagnola. In Ibericoterapia, il duo mantiene l’intento provocatorio, espandendo i propri orizzonti sonori. Il progetto è sostenuto dalla casa editrice Almabit di Claudio Cavani, musicista modenese che da tempo si è trasferito in Spagna, e si avvale della collaborazione del video maker Nicola Montanari.