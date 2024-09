"L’ospedale ha bisogno di manutenzione. Chiediamo risposte concrete per i pazienti"

"Leggo con rammarico le risposte delle esponenti del Partito Democratico alla mia denuncia sui mancati lavori di manutenzione all’Ospedale Ramazzini di Carpi. È evidente che i soggetti in questione non hanno letto le mie dichiarazioni nel merito, ma si ostinano a perdere tempo attaccando il Governo Meloni nel tentativo di nascondere le inefficienze di chi amministra la Regione". A parlare è Annalisa Arletti, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Carpi.

"Forse – rincara la dose Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale Fd’I – De Pietri dimentica i 37 miliardi di euro tagliati alla sanità pubblica dai governi PD e finge di non vedere che negli ultimi due anni c’è stata una netta inversione di tendenza: a tal proposito, infatti, il Governo Meloni, che considera prioritaria la sanità pubblica, con il 2024 ha toccato il massimo storico di 134,02 miliardi per il 2024 e 135,39 miliardi previsti per il 2025, con un aumento delle risorse pari a 5,15 miliardi per l’anno corrente e 5,87 miliardi per l’anno prossimo.

Si tratta di oltre 11 miliardi in più investiti nel SSN, cifre superiori rispetto a quelle raggiunte durante gli anni della pandemia".

"È inutile rincorrere perennemente la propaganda sul nuovo Ospedale – sottolinea Arletti – che tra l’altro attenderà diversi anni prima di essere ultimato. Tra le tante cose, l’assessore Donini aveva promesso la manutenzione dell’attuale Ramazzini: perché i lavori si stanno facendo attendere? Invece di accanirsi sui giornali con la sottoscritta, suggerisco a De Pietri e Gasparini di provare a spiegare ai pazienti con disabilità perché gli ascensori non funzionino, o di chiarire come mai, da mesi, a differenza di quanto riportato dal comunicato dell’Ausl, ci siano infiltrazioni nei muri".