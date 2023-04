Modena, vince al Lotto due volte con gli stessi numeri: intasca oltre 300mila euro

Soliera (Modena), 4 aprile 2023 – Un solierese – si presume – ieri mattina si è risvegliato con una gradita sorpresa come dono pasquale. La ruota nazionale dell’ultimo concorso del Lotto gli ha consentito di intascare oltre 300mila euro, risultato della somma ricavata da una quaterna (5-6-65-66) ripetuta su due differenti schedine.

Per Agipro, Agenzia di stampa giochi e scommesse, in un caso è la vincita più alta del concorso, al quarto posto nella classifica dei maggiori premi pagati dal Lotto nel 2023. Le giocate sono state fatte presso la Tabaccheria Cartoleria Silvia di Giuseppe Granata, in Stradello Morello 103, arteria di passaggio tra la zona artigianale andando in direzione centro.

"La stessa quaterna – spiega Silvia, moglie del titolare subentrato nella attività nel dicembre 2019 – che è stata giocata in due schedine ha fruttato, in una schedina circa 241mila, e nell’altra oltre 59mila. Alla fine, il cliente ha vinto 300mila euro. Non siamo riusciti a risalire al vincitore e a quante giocate abbia fatto. Comunque, le schedine vincenti sono 2. In una ha giocato un importo più piccolo di 1 euro sul terno e 50 centesimi sulla quaterna. E con la quaterna ha centrato tutte le combinazioni dei terni, vincendo 59mila euro. Mentre con la seconda schedina in cui ha giocato 5 euro sul terno e 2 euro sulla quaterna ha vinto 241milia e spicci".

Ora a Soliera è caccia al fortunato, che per ora si mantiene distante dai riflettori nonostante gli indizi lascino immaginare possa trattarsi di uno del posto. "Supponiamo che il vincitore sia un’unica persona – fa sapere Silvia – poiché stamane (ieri per chi legge ndr) ci sono state fatte recapitare insieme le copie dei due scontrini vincenti e un abbondante vassoio di pasticcini con cui hanno potuto festeggiare anche alcuni clienti".

Ed è il tempestivo regalo ad avvalorare l’idea che chi intascherà la lauta somma sia una persona non distante da Soliera. Anche se "la nostra tabaccheria – dice Silvia – è in una zona di forte passaggio e ci sono tanti clienti che lavorano a Modena o nelle aziende circostanti, molti camionisti, corrieri ecc".

La Tabaccheria Silvia è già stata baciata dalla fortuna nel 2021 quando con un "Gratta e Vinci" qualcuno si portò a casa 200mila euro. "Importi così alti non ce ne sono stati altri – conferma Silvia – però le vincite da 500 a 1000 euro sono all’ordine del giorno da noi".