Lucean le stelle nella Bassa . E un violoncello in Alpe

Tosca vivrà d’arte... anche in piazza a Medolla. Sabato 7 settembre alle 21, infatti, il capolavoro di Puccini andrà in scena nella Bassa (come evento della rassegna "ArmoniosaMente") in un allestimento con la regia di Alessandro Brachetti. Il maestro Stefano Giaroli dirigerà l’Orchestra sinfonica delle Terre Verdiane, il Coro dell’Opera di Parma e un cast di belle voci, con Renata Campanella (nella foto) protagonista insieme a Diego Visconti (Cavaradossi) e Marzio Giossi (Scarpia). Alcuni dei cantanti e il direttore saranno anche le stelle del concerto - omaggio a Luciano Pavarotti che, nel 17° anniversario della scomparsa del tenorissimo, si terrà venerdì 6 all’EcoVillaggio di Montale.

La Gioventù musicale suggellerà l’estate in Appennino (domenica 8 dalle 10.30, con ritrovo a San Pellegrino in Alpe) con una passeggiata naturalistica lungo la via Vandelli accompagnata dal flauto di Francesco Cecchini e dal violoncello di Giacomo Landi. Ritmo rock al festa Pd di Modena (presso l’ippodromo) dove mercoledì 4 saranno alla ribalta i Rats, e giovedì 5 Marco Ligabue, nella serata "Vi racconto Mo pensa te" condotta da Andrea Barbi. E sul palco del Settembre Formiginese, venerdì 6 un tributo al Brit Pop, sabato 7 gli Statuto, storica mod band torinese, e domenica 8 Marco Baroni.

