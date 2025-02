"Lupi avvelenati, taglia per scoprire i responsabili"

Piero Milani, direttore dell’associazione "Il Pettorisso", che si occupa della salvaguardia degli animali selvatici, lancia un allarme: in appennino c’è chi avvelena i lupi. Per fermare il fenomeno vuole fare in modo che ci sia una taglia per chi segnala gli avvelenatori.

"Purtroppo – racconta – è stata rinvenuta a bordo strada nel comune di Prignano una lupa deceduta. Inizialmente si pensava al solito investimento stradale, ma le analisi condotte dal laboratorio hanno rilevato che è stata avvelenata. Il Pettirosso che fino ad ora si è interessato alla lotta di questa vigliacca pratica in altre regioni, ha sperato che qui in provincia di Modena non succedesse mai, ma a quanto pare l’ignoranza e la vigliaccheria non ha patria". Da qui la proposta: "Per aiutare le autorità competenti, il Pettirosso e l’associazione Salviamo gli orsi della luna, promuovono una sottoscrizione a costituzione di un fondo per un riconoscimento economico partendo da 4000 euro a favore della prima persona che fornirà alle autorità competenti, indicazioni determinanti e utili ad individuare e denunciare chi si è reso responsabile di tale atto. Tale sottoscrizione può solo aumentare grazie alla generosità e alla rabbia di tante persone che possono donare. Chi avvelena mette a rischio tantissimi animali selvatici ma anche l’animale di casa, o quelli di cacciatori o tartufai, perché i veleni in ambiente sono bombe ad orologeria che non scadono. Chiunque può contribuire ad aumentare la sottoscrizione all’ iban it 90 u 02008 12932 000101505546.