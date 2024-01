Lutto al liceo Fanti, addio alla prof Mantovani

La grande famiglia del liceo Fanti di Carpi è in lutto per la scomparsa di Carlotta Mantovani, 53 anni, docente di matematica e fisica, morta ieri mattina dopo avere combattuto fino all’ultimo, con grande dignità e coraggio, contro una malattia che non è riuscita a vincere. La notizia si è rapidamente diffusa in città lasciando sgomento e commozione nelle tante persone che l’hanno conosciuta e stimata sia sotto l’aspetto professionale che umano. Il liceo Fanti era una ‘seconda casa’ per lei: dopo averlo frequentato come studentessa, ci è tornata come insegnante. La ricordano con affetto i suoi studenti e con grande stima i colleghi e le colleghe. "Carlotta era una grandissima appassionata di matematica e fisica - ricorda Alda Barbi, dirigente scolastica del liceo Fanti -. Ha sempre preteso tanto dai suoi alunni nei confronti dei quali si dimostrava affettuosa e attenta. Un affetto che veniva ricambiato. Era una della mie vice presidi, rientrando nello staff di dirigenza – prosegue Barbi –. Ha lavorato sempre fino al 23 dicembre perché non voleva abbandonare le classi e fare quello che più amava: stare con i suoi studenti. Ci manca già". Affettuoso il ricordo anche di Nadia Garuti, già docente di matematica al Fanti e coordinatrice e responsabile del comitato scientifico ci CarpInScienza: "Quando nel 2015 siamo partite con il festival della scienza, Carlotta era al mio fianco e lo è stata in tutti questi anni. Durante il festival, per introdurre i relatori, eravamo lei ed io la coppia consolidata che saliva sul palco. Siamo state colleghe, abbiamo condiviso tanti progetti. Ma prima di tutto eravamo grandi amiche. Lei era solare, sorridente, preparata e determinata. Sempre disponibile e aperta a ogni iniziativa: seguiva anche la Coppa Cartesio. Lascia un bellissimo ricordo in tutti, colleghi e studenti". "Carlotta era altruista, sempre pronta ad aiutare gli altri – affermano gli ex compagni di liceo -. Era una ‘boss’ della matematica e le chiedevamo sempre spiegazioni: lei sapeva farlo con gentilezza". "Ha saputo affrontare la malattia con coraggio e riservatezza, senza mai lamentarsi – prosegue una sua ex compagna –. Era la mia amica del cuore, dalla gioventù non ci siamo mai lasciate". "Negli anni trascorsi al liceo ho avuto modo di conoscere direttamente la professoressa Mantovani – commenta l’ex studente Francesco Natale –. Ho sempre pensato a lei col sorriso e continuerò a farlo.

La notizia della sua scomparsa non è facile da accettare". Carlotta lascia il marito Roberto, le figlie Melissa e Rebecca e la mamma Franca. I funerali avranno luogo domani alle 14.30 partendo dalla ‘Terracielo Funeral Home Carpi’ (via Lenin 9), per la Chiesa di Santa Croce dove alle 15 sara` celebrata la messa.

Maria Silvia Cabri