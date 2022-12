Lutto per la morte di Frattini "Era un grande amico di Sestola"

Era un amico di Sestola Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato, ex ministro degli Esteri, della Pubblica amministrazione ed ex Commissario europeo alla Giustizia scomparso nel pomeriggio della vigilia di Natale a 65 anni. "Alla nostra montagna ha dato un apporto considerevole", ricorda Luigi Quattrini, sestolese, vice presidente Federfuni.

"È stata una gran perdita, noi lo abbiamo conosciuto bene, è venuto parecchie volte a Sestola". Non è mai mancato ai Criterium dei parlamentari italiani sulle nevi del Cimone una decina di anni fa, per portare l’attenzione di deputati e onorevoli sui problemi e le risorse della montagna. L’allora ministro degli esteri affermò che era importante valorizzare queste località sciistiche dell’Appennino, così meglio raggiungibili dalle nostre città e dotate di tutti i comfort e molto ben attrezzate" e precisò: "Qui c’è un’atmosfera particolare, si sta fra amici".

Sulle piste del Cimone diede anche sfoggio di grande abilità. In una di queste occasioni, al ministro dell’Economia Giulio Tremonti fu assegnato il titolo di "maestro di sci ad honorem". "Frattini era un bravo sciatore – sottolinea Quattrini -. Era stato anche presidente nazionale della Coscuma, la Commissione scuola maestri di sci della Fisi, l’attuale Collegio nazionale maestri di sci. Rappresentava la montagna molto bene, lui stesso era maestro di sci. Nel nostro ambiente era monto conosciuto e quotato".

Il legame di Frattini con Sestola deriva da legami familiari. Sua moglie, Stella è figlia di Gaetano Coppi, cittadino onorario di Sestola, presidente della Federazione italiana sport invernali dal 2000 al 2007, ottimo discesista, nativo dell’Abetone. Era un grande amico di Luigi Quattrini.

"La mamma della moglie di Frattini, Giuliana è di Sassuolo, la casa di famiglia si trova a San Michele dei Mucchietti - spiega Quattrini -. Lei veniva sempre a Sestola dove ha fatto la maestra. Nasce qui il legame di Frattini con Sestola". Il ministro Frattini si sposò con Stella Coppi nel 2010. Come scrisse il nostro Leo Turrini il 20 maggio di quell’anno sul Carlino, "l’onorevole Frattini ha conosciuto il futuro suocero prima della promessa sposa. Colpa dello sci". Papà Gaetano Coppi, presidente della Fisi, "un abetonese trapiantato a Sassuolo", aveva relazioni istituzionali con Frattini, l’ex numero uno della Coscuma Fisi. "Non immaginavo sfociassero in una parentela — commentò Coppi —. Quando mia figlia mi ha raccontato di chi si era innamorata, ho trovato la situazione divertente e comunque ho giurato a mia moglie che tratterò Franco come un genero e non come un ministro, ci mancherebbe altro…".

Walter Bellisi