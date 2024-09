Malore alla guida, si schianta contro il guardrail: grave un 66enne

Modena, 22 settembre 2024 – Ha perso il controllo del mezzo per un malore ed è finito contro il guardrail. Versa in gravi condizioni un uomo di 66 anni che ieri sera si trovava sulla Nuova estense, a poche centinaia di metri dalla rotonda del Grappolo, a bordo della sua Jeep Compass. Poco prima delle 21, l’automobilista si è andato a schiantare contro la protezione sul lato strada. Sono stati gli automobilisti di passaggio a prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della polizia locale un’ambulanza e un’automedica del 118: lo hanno stabilizzato, gli hanno praticato un massaggio cardiaco e l’hanno trasportato d’urgenza in ospedale a Baggiovara.