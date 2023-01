Malore per Richetti, ricoverato al Gemelli: "Forza Matteo: ti aspettiamo"

Malore per Richetti, ricoverato "Forza Matteo: ti aspettiamo"

Modena, 13 gennaio 2023 – Il parlamentare modenese Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, ieri pomeriggio è stato colto da un malore in aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato per accertamenti". Immediate le reazioni bipartisan da parte dei colleghi che hanno espresso vicinanza a Richetti.

"Il Gruppo di Noi Moderati è vicino al collega Matteo Richetti e gli augura una rapidissima guarigione. Vogliamo vederlo al più presto in Aula e in piena forma", ha detto il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.

"Niente scherzi Matte‘, mi raccomando!", ha scritto Carlo Calenda su twitter. "Dai Matteo! Ti rivogliamo presto in forze", la frase dedicata a Richetti dal segretario del Pd, Enrico Letta, sui social network. "A nome del gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, auguro pronta guarigione al collega Matteo Richetti", dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

"Abbiamo appreso del problema di salute che ha colto Matteo Richetti e ci auguriamo di vederlo presto in Aula. A lui e alla sua famiglia un grande in bocca al lupo a nome di tutta la Lega", hanno dichiarato i capigruppo della Lega a Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. "Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera è vicino al collega Matteo Richetti e gli augura una pronta guarigione", ha affermato Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

Auguri di pronta guarigione anche dal presidente della Regione Bonaccini, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, Maria Stella Gelmini di Azione, Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.