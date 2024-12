Maltempo in provincia: allerta arancione e chiusure stradali per allagamenti

Suscita preoccupazione l’ondata di maltempo che sta frustando la provincia da sabato pomeriggio. L’allerta diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale da gialla di ieri passa oggi ad arancione.

Le piogge consistenti rischiano di causare criticità al reticolo dei canali e allagamenti. In città dalla mezzanotte di sabato sono caduti più di 50 millimetri di pioggia, che ha reso necessaria la chiusura dei sottopassi di via Capitani, di via Sant’Anna, di strada Contorno di Cognento, e anche di via Pomposiana in zona Cittanova.

I volontari della Protezione civile sono stati impegnati ieri nella distribuzione di sacchi di sabbia in zona Paganine dove l’acqua dei canali ha raggiunto il livello della strada. Impegnati nel monitoraggio del nodo idraulico i tecnici comunali, i volontari della Protezione civile, la polizia locale. Il coordinamento è affidato al Coc.

In provincia, nella Bassa a preoccupare ieri, soprattutto a Concordia, è stato il forte vento. Nel centro, in via Pace, dove sono eretti diversi ponteggi legati alla ricostruzione post terremoto, alcune di queste strutture all’altezza di piazza Borellini non hanno retto e sono cadute.

Disagi anche a Montale, con allagamenti in via Zenzalose a causa dell’acqua che è tracimata da un fossato. Il sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi ha poi fatto sapere che la strada è tornata percorribile. Permane tuttavia il problema che il quantitativo di acqua è significativo: proprio qui il fosso entra nella fogna e, anche aperto completamente il tombino, non riesce a gestire tutta l’acqua che arriva.

Chiuso in serata un tratto di nuova Pedemontana e la linea ferroviaria Reggio-Sassuolo, è stata chiusa per acqua sulle rotaie. Attivato bus navetta sostitutivo.