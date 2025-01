Mandelli, rosa al completo. Prima volta quest’anno

Segnatevi bene la data di domani sul calendario della stagione canarina, perché raramente l’allenatore del Modena (che fosse Bisoli o che sia Mandelli) ha avuto la possibilità di avere tutti i giocatori della rosa a disposizione per una gara di campionato. Ebbene, viva l’abbondanza. Per la delicata sfida con il Frosinone, Mandelli potrà finalmente sfogliare la margherita e schierare una formazione che potremmo definire "tipo". Con i rientri di Cauz e Zaro dalla squalifica, gli infortunati che progressivamente stanno sempre meglio (i vari Ponsi, Caso, Botteghin e Defrel, impiegati già a Palermo questi ultimi) i canarini non hanno alibi e si apprestano all’appuntamento del Braglia nel migliore dei modi, almeno dal punto di vista delle presenze. Ovvio che, anche da un punto di vista psicologico, questo dettaglio dovrà fare la differenza. Insomma, lo si è detto spesso, allenarsi a ranghi completi è ben altra cosa rispetto a quando mancano diversi giocatori. Cresce il livello, sale la competitività tra i compagni stessi e si arriva al sabato o alla domenica con quella sana tensione e concentrazione che possono fare la differenza. Quando parliamo di formazione "tipo", intendiamo che nel 3-4-3 di Mandelli la difesa dovrà essere composta da Dellavalle, Zaro e Cauz, Gerli e Santoro davanti a loro, Cotali a sinistra e Di Pardo (qui, in realtà, può esserci l’unico ballottaggio con Ponsi o Magnino), Caso e Palumbo sulla trequarti e Pedro Mendes davanti.

Sfida dal sapore speciale, inoltre, per Caso e Cotali, entrambi artefici della promozione in A del Frosinone di Grosso due stagioni fa. L’attaccante non si è lasciato benissimo, come si sa, tanto da abbandonare la ciociaria negli ultimi minuti di mercato a fine agosto. Morale della favole, il migliore Modena per tre punti molto pesanti, inutile girarci intorno.

Senza dare uno sguardo eccessivo al mercato, perché non arriveranno chissà quali manovre seppur Catellani (visti i buoni rapporti col Torino) abbia chiesto informazione per il classe 2005, centrocampista, Aaron Ciammaglichella, ma si tratterebbe di prestito. Nel frattempo, quest’oggi torna la tradizionale fiera di Sant’Antonio per le strade e le vie del centro di Modena. Occasione anche per il club di mostrarsi alla città e lo farà con il canonico stand dello store gialloblù in piazza XX Settembre dalle 9.30 alle 19. Per l’occasione, il capitano Antonio Pergreffi sarà a disposizione dei tifosi per foto e autografi dalle ore 17:30 alle ore 18:30.

Alessandro Troncone