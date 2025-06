Manifesto filorusso rimosso in città

Nei giorni scorsi era stato rimosso il manifesto filorusso che chiamava in causa il presidente della Repubblica e il sindaco Massimo Mezzetti ha denunciato gli autori per offesa all’onore al prestigio del Capo dello Stato, un reato punibile con una multa da 5mila a 30mila euro. Sono gli sviluppi della vicenda della affissioni spuntate in città e rivendicate dall’associazione Kairòs e dal Coordinamento modenese contro la guerra. In uno dei tre manifesti si leggeva: "La Russia non vuole invadere l’Europa. Fermate la corsa al riarmo. Mattarella non parla a nome del popolo italiano".