Manutenzione scolastica, lavori durante le feste: "Ora ambienti più sicuri"

Cavezzo approfittando della pausa natalizia, ora che dispone di nuove figure per il settore Lavori Pubblici, ha messo mano ad alcuni interventi immediati di manutenzione in economia degli edifici scolastici. L’obiettivi – è spiegato dal Comune – è stato garantire ambienti sicuri, funzionali e accoglienti al rientro degli studenti dopo la vacanza invernale. Nelle scuole d’infanzia (materna-nido) e nelle scuole primaria e secondaria sono state effettuate operazioni straordinarie di pulizia dei cortili e delle pavimentazioni esterne. La raccolta delle foglie presso il Polo Masi ha richiesto interventi prolungati e proseguirà anche in questi giorni per completare la parte retrostante dell’edificio, mentre le aree frontali sono già state tutte quante liberate dal fogliame presente in abbondanza. Al nido d’infanzia, è stato possibile poi completare il rifacimento degli intonaci, mentre la tinteggiatura degli ambienti interni sarà eseguita non appena possibile in accordo con il Servizio Scuola per non interrompere le attività educative. La programmazione di ulteriori interventi di tinteggiatura è prevista in periodi dell’anno in cui il nido sarà chiuso. Inoltre, sono state sostituite alcune piastrelle danneggiate nella pavimentazione esterna del nido, migliorando così la sicurezza e la fruibilità degli spazi esterni destinati ai bambini. "Questi interventi – spiega la vicesindaca Eleonora Casari - erano necessari per la sicurezza dei bambini e dei ragazzi, non solo. L’ordine e la pulizia degli spazi che i bambini vivono quotidianamente rappresentano un importante aspetto per l’educazione al bello, inteso come attenzione e cura nei confronti dei bambini stessi. È un po’ come dire ‘ti vedo, mi importa di te e mi curo dell’ambiente in cui vivi’".

al. gr.