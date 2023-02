Martedì in edicola l’inserto ’Sassuolo da vivere’

Ci sono più modi di raccontare una città. Uno legato alla cronaca quotidiana, un altro a storie, luoghi e personaggi che fanno della città una comunità. Sono le une e gli altri i protagonisti del nostro inserto in uscita martedi. Un’altra tappa del nostro viaggio alla scoperta di Sassuolo, uno sguardo a 360° su realtà che sono tessere di un unico mosaico che con ‘Sassuolo da vivere’ stiamo componendo raccontando quartieri, negozi, realtà dell’associazionismo e del volontariato, società sportive. Ecco allora un focus sul quartiere Ancora, la ‘città nella città’ che si estende, attraversando la ‘Pista’, oltre il terrapieno della ferrovia Sassuolo-Reggio. Quartiere popolare, una volta, oggi spazio urbano non privo di dinamismo collocato a ridosso dello storico stabilimento della Marazzi, altra tappa del nostro viaggio con un approfondimento sul ‘Crogiolo’, spazio culturale virtuoso esempio di collaborazione tra pubblico e privato. Le interviste all’autrice Antonia Bertoni e all’imprenditore Gian Luca Falleti, però, accompagnano il nostro racconto anche altrove. Sulle prime colline sassolesi, dove Villa Rosa dei Venti ospita eventi impreziositi da una vista unica sulla città, a Pontenuovo, dove la Delta Atletica raccoglie presso gli impianti sportivi del Polo scolastico centinaia di atleti e infine a Braida, dove ‘Il Melograno’ aiuta migliaia di bisognosi grazie al suo emporio di via San Simone. Batte anche dentro a queste realtà il cuore di Sassuolo e, a proposito di cuore, non ci è sfuggito come martedì sia San Valentino: spazio allora anche agli eventi promossi per l’occasione dalla Pro Loco.