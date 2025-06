Ruota e trenino, si parte: "Un’iniziativa che genera socialità e senso di comunità"

Una ruota panoramica al Parco Novi Sad: un’idea che si è fatta progetto e oggi è diventata realtà. A farle compagnia ci sarà anche un trenino turistico che accompagnerà visitatori, residenti e lavoratori lungo le vie del centro fino al 26 novembre, con una corsa ogni mezz’ora dal lato della stazione delle corriere. Il progetto ’Modena Gira – Sky&train’, è nato da un’iniziativa di Modenamoremio, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei fratelli Degli Innocenti. "È un sogno che coltivavo da tempo, da quando da ragazzino scappavo dal Sacro Cuore per andare a sentire i motori dell’autodromo", racconta Adriano Degli Innocenti, che con il fratello ha portato in città le due attrazioni. "In molte città europee è normale trovare una ruota panoramica e un mezzo dedicato ai visitatori. In Italia, invece, ci sono stati diversi ostacoli e qualche no. Proprio per questo siamo ancora più felici che Modena sia stata tra le prime a credere in questa proposta".

Lieto dell’inaugurazione è anche il direttore di Modenamoremio, Angelo Giovannini: "Dopo mesi di lavoro e progettazione, tiriamo un meritato sospiro di sollievo. L’idea iniziale ha avuto il tempo di decantare, poi ha incontrato i partner giusti per diventare concreta. Siamo orgogliosi di questa iniziativa, che si inserisce in un calendario ricco di eventi per valorizzare il centro storico".

La scelta del Parco Novi Sad come punto di partenza non è casuale, né dettata da un’unica motivazione: da lassù si potrà ammirare Modena, con la Ghirlandina, i tetti colorati, le antenne e persino i cantieri, che da quella prospettiva acquistano un fascino nuovo. Il trenino, invece, percorrerà un itinerario che tocca alcuni dei luoghi più amati del centro: passando sotto il Duomo, attraverserà Piazza XX Settembre, Corso Canalgrande e la zona dell’Accademia. Le tariffe saranno differenziate, con sconti previsti per residenti e lavoratori, e sarà possibile acquistare – anche a bordo – biglietti cumulativi o giornalieri, in modalità Hop on Hop Off.

A sottolineare l’importanza strategica del parco interviene anche il sindaco Massimo Mezzetti: "Il Novi Sad è uno snodo fondamentale per chi arriva in città in auto, treno o autobus. È punto di passaggio verso lo stadio e il centro. Valorizzarlo significa valorizzare l’intera città. Illuminare e rendere più vissuta quest’area rientra in un progetto più ampio che tocca anche altre zone come Sant’Agostino e Pomposa. La sicurezza passa sì dal controllo, ma anche dalla capacità di occupare gli spazi urbani con iniziative che generano socialità e senso di comunità".