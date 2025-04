Maserati, messaggi rassicuranti : "Ci sono nuovi modelli in arrivo. Polo del lusso, nessun disimpegno"

Ci sono "iniziative concrete" in casa Maserati a Modena, come "il lancio di nuove versioni, motorizzazioni e allestimenti di Grecale, GranTurismo e GranCabrio, il reveal dinamico della GT2 Stradale, il restyling – che sarà presentato nel primo semestre – della supercar MC20, il potenziamento del programma Fuoriserie con l’apertura delle Officine Fuoriserie Maserati".

Lo segnala l’amministratore delegato di Maserati e Alfa Romeo, Santo Ficili, in una lettera di risposta a Rocco Palombella, segretario dei metalmeccanici della Uil, preoccupato, come tanti, di un possibile disimpegno della casa del Tridente in questa fase. Ficili, tendendo a rassicurare a più riprese, premette nelle tre pagine di lettera che "siamo consapevoli delle difficoltà attraversate, frutto anche di decisioni passate che hanno avuto conseguenze rilevanti. Tuttavia, non siamo rimasti inerti" negli ultimi mesi.

Nello stabilimento di viale Ciro Menotti, a Modena, è nato uno spazio dedicato alla personalizzazione delle auto della casa: "Nelle nuove Officine Fuoriserie Maserati i desideri dei clienti non hanno limiti e il processo di configurazione si arricchisce con una innovativa linea di verniciatura per creare la Maserati dei propri sogni", puntualizza l’ad, che cita anche "l’attivazione delle Officine Classiche, che presto vedranno una presenza anche in mercati chiave come Giappone e Stati Uniti, al servizio dei 330mila clienti Maserati nel mondo". Inoltre, sono in fase di sviluppo "nuovi progetti sulla base di nuove piattaforme innovative a Cassino, che apriranno a Maserati la possibilità di rafforzarsi nei propri segmenti di riferimento", e "l’inedito progetto ‘Alta Gamma’, simbolo dell’eccellenza artigianale italiana, che nascerà proprio a Modena", per Ficili "destinata ad essere il polo del lusso della nostra azienda in collaborazione con i migliori partner" del territorio.

Dunque, assicura l’ad, "siamo determinati a riconquistare la nostra clientela storica, rafforzare la competitività di Maserati e riportare il marchio al centro del panorama automobilistico di lusso internazionale, riaffermandone il legame con il territorio e con la Motor Valley". Senza scordare che il 2025 è un anno simbolico, con la celebrazione del centenario del Tridente che diventa "un’occasione non solo per onorare il nostro passato, ma per riaffermare la nostra visione del futuro: innovare senza mai perdere di vista le nostre radici, con l’obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro, la competitività industriale e la leadership italiana nel mondo del lusso automobilistico", insiste Ficili rispondendo al segretario generale della Uilm nazionale.

Più in generale, rimarca l’ad, "il team Maserati è al lavoro per valutare come adattarsi alle nuove condizioni di mercato, garantendo al contempo continuità e valore per i propri clienti. Gli Stati Uniti restano un mercato strategico per Maserati e siamo determinati a mantenere la nostra competitività" nonostante le fibrillazioni sui dazi.