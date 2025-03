Medolla vola in semifinale. Rigori fatali per il Polinago

AMICI DI STEFANO0MEDOLLA5

AMICI DI STEFANO: Marinelli, Cristofori, Tosi, Cinti, Vagni (53’ Granata), Gherlinzoni Alex I, Gherlinzoni Alex II, Marabini (33’ Siciliano), Marchesini (61’ Zona), Andreotti, Tuffanelli. A disp.: Cirelli, Boselli, Beghelli, Borsetti, Giglioli. All.: Casotti

MEDOLLA: Neri, Pastorelli, Leozappa (81’ Abusgolu), Hoxha (72’ Roccato), Sentieri, Guilouzi, Bugneac (89’ Fontana), Balestrazzi, Boccher, Franco (81’ Guandalini), Adusa (77’ Salvioli). A disp.: Guzzinati, Perondi, Atti, Raimondi. All.: Semeraro

Arbitro: Festa di Faenza

Reti: 19’ e 52’ Adusa, 27’ Franco, 63’ Pastorelli, 91’ Salvioli

Note: ammoniti Balestrazzi, Sentieri

La corazzata Medolla (se vince domenica è in Promozione) non si ferma e conquista anche la semifinale della Coppa di Prima, mentre i quarti sono fatali al Polinago, che fa 0-0 a Reggio con la Falk ma esce ai rigori (5-3). La squadra di Semeraro batte con uno straripante 5-0 fuori casa Gli Amici di Stefano. Al 19’ Pastorelli da sinistra, tiro al volo di Boccher murato, arriva Adusa per l’1-0; al 27’ angolo di Pastorelli ribattuto e dal limite Franco col mancino fa un eurogol; al 52’ angolo Boccher e Adusa di testa triplica, al 63’ Adusa lanciato viene stoppato dal portiere, arriva Pastorelli per il 4-0 che diventa 5-0 al 91’ su palla rubata da Fontana e lancio per Salvioli che segna in diagonale. In attesa dell’ultimo quarto del 26/3 Roncofreddo-Cotignola, avanzano anche Falk (sul Polinago) e Spes Borgotrebbia, ai rigori 7-4 a Traversetolo.