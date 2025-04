Memorie di soldati E la storica Passione

Per l’80° della Liberazione, sabato 12 alla chiesa di San Carlo la Gioventù Musicale presenterà "Memoria sommersa", con drammaturgia e voce recitante di Marina Meinero (nella foto), i danzatori di Sted e l’Ensemble Forma Libera: musiche di Luigi Dallapiccola e nuove composizioni di Daniele Bisi e Livia Malossi Bottignole per far riemergere dall’oceano del tempo le parole dei soldati di tutti i fronti.

Domenica 13 alla chiesa del Voto, Daniele Bononcini dirigerà i cori di Modena Musica Sacra, l’orchestra I Musici di Parma e vari solisti (fra cui Massimo Lombardi e Marco Saccardin) nella "Passione secondo Giovanni" di Bach.

E sempre domenica a Sassuolo Mozart e Brahms negli archi di Neri Grassini, Germana Porcu Morano e Sandro Laffranchini.