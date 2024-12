Mendes troppo solo in avanti. Gerli fatica marcato a uomo

GAGNO 6,5 Un solo intervento, ma di livello, su una punizione velenosa di Casiraghi a inizio gara. Non viene mai impensierito seriamente, ma nelle uscite e nel gioco con i piedi nessuna sbavatura.

CALDARA 6,5 Ritrova una maglia da titolare e si fa trovare pronto offrendo una prestazione di buona sicurezza, soprattutto nel periodo in cui la squadra è in inferiorità numerica.

ZARO 6 La macchia è il giallo che prende dopo pochissimi minuti e che gli farà saltare Palermo. La cosa buona è che non si fa condizionare dal questa ammonizione per il resto della gara.

CAUZ 5,5 Sfortunato, la palla gli sbatte prima sul mento, e imprudente allo stesso tempo con quel tocco di braccio, che comunque le immagini non chiariscono del tutto, che viene considerato interruzione di una chiara occasione da gol. Anche lui salterà la partita del Barbera alla ripresa del campionato.

DI PARDO 5,5 Tira da poco a lato, con Poluzzi immobile, nella sua unica incursione in attacco. La sua gara in generale è ancora una volta a tratti timida e a tratti insicura (18’ st Magnino 6 Riporta equilibrio sulla fascia destra, specialmente quando le squadre tornano in parità numerica).

GERLI 6 Castori gli mette a uomo Praszelik sin dall’avvio, e fatica a portare su la solita quantità di palloni. Sul finire del primo tempo ci prova da fuori, il tiro è forte ma troppo centrale per impensierire Poluzzi.

SANTORO 6,5 Anche lui viene seguito con attenzione dal centrocampo biancorosso, e la sua gara decolla soprattutto in fase di interdizione nella cinquantina di minuti in cui i gialli sono in dieci contro undici.

COTALI 6,5 Altra partita di abnegazione e concretezza per un giocatore che sta diventando tra le certezze del Modena di Mandelli. Esce nel finale quando ha dato tutto. (43’ st Idrissi sv Pochi minuti per dare un pizzico di spinta in più alla fascia sinistra).

BATTISTELLA 5,5 Mezzo voto in più perchè il ruolo tattico che gli assegna Mandelli non è decisamente nelle sue corde. L’impegno c’è, ma l’impatto sulla partita è ai limiti dell’impalpabile. (1’ st Dellavalle 6,5 Un tempo di buona qualità al servizio della squadra, soprattutto fino a che le squadre tornano in parità numerica. Uno di quei pomeriggi in cui dispiace che sia un giocatore solo in prestito secco...).

BOZHANAJ 5,5 Prova a far ripartire la squadra, ma nelle sue sgroppate gambe e pallone girano spesso a vuoto e non riesce mai a saltare l’uomo in modo pericoloso. (1’ st Abiuso 6,5 Il suo ingresso consente al Modena di alzare il baricentro. Tante sponde e quando è necessario anche un valido aiuto in fase difensiva).

MENDES 6 Non è pericoloso, ma ha l’attenuante che là davanti è più solo di Ringo quando nei film western lotta contro tutti. E quei ‘tutti’, già che ci sono, lo tartassano di falli spesso ignorati da una direzione di gara scadente assai. (18’ st Gliozzi 6 Ha un’occasione, neppure facilissima, ma il suo colpo di testa in tuffo va a lato. Non entra comunque male in partita).

Alessandro Bedoni