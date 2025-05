Finali Nazionali di pallavolo giovanile: Modena protagonista con sei squadre in gara

Con le categorie Under 18 femminile, ed Under 19 maschile, inizia domani la kermesse delle Finali Nazionali di pallavolo giovanile, tradizionale appuntamento primaverile che mette in mostra il meglio del prolifico vivaio del volley italiano: come sempre la pallavolo modenese è tra le attese protagoniste delle fasi finali che per tre week end catalizzeranno l’interesse di tifosi ed addetti ai lavori.

Sono sei le squadre modenesi al via, tutte qualificate direttamente alla fase finali di queste manifestazioni, in virtù dei titoli regionali di categoria recentemente conquistati: si parte con il Modena Volley nell’Under 19 maschile, e con la Moma Anderlini in quella femminile, con l’aggiunta che la squadra femminile si è qualificate per le finali in tutte e tre le categorie federali, evento che ha un solo precedente nelle Finali 2022.

La formula è uguale per tutte le Finali, ovvero ci sarà una prima fase di qualificazione a 20 squadre, dalla quale sono esentate le sette squadre delle regioni meglio piazzate nel ranking, che qualificheranno cinque squadre che con le prime sette, saranno suddivise in quattro gironi da tre squadre ciascuna, da cui emergeranno le sfide ad eliminazione diretta, che porteranno al titolo tricolore in programma domenica mattina.

La Moma Anderlini esordirà questa mattina alle 10 affrontando l’Arena Verona, qualificata dal Girone A, per poi giocarsi la qualificazione migliore domani alle 10 contro il vero Volley Monza. Più difficile il compito del Modena Volley che oggi alle 10 esordirà contro l’Itas Trentino, qualificato dalla prima fase, e domani alla stessa ora si giocherà il piazzamento migliore contro i romani del Marino Pallavolo.

Riccardo Cavazzoni