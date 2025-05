Concordia trionfa nei playoff: promozione in Seconda categoria con vittoria su Virtus Possidiese

V. POSSIDIESE1CONCORDIA2

V. POSSIDIESE: Morselli, Sala (92’ Ermeni), Roversi G. (73’ Galavotti), Russo, Ferraresi, Quarta R., Lansone, Balthazi, Pinotti, Golinelli, Grosselle (53’ Ambrogi). A disp. Campedelli, Ferrari, Roversi M., Quarta A., Ringelli, Alise. All.: Barbanti

CONCORDIA: Casadei, Meschiari, Borellini, Rinieri, Malavasi M., Malavasi N., Angiolini, Morini (65’ Marchetti), Giannetto (58’ Grimaldi), Trombelli (51’ Fiozzi, 92’ Ganzerla), Sala. A disp. Costa, Tomasini, Ortuso, Poggi, Ascari. All. Papotti

Arbitro: Sivilla di Modena

Reti: 55’ Baltazhi, 64’ Grimaldi, 91’ Fiozzi

Note: espulso Russo, ammoniti Malavasi M., Borellini, Grosselle

Il colpo grosso dei playoff di Terza è del Concordia che sbanca San Possidonio con una rete al 91’ di Fiozzi e si prende la promozione in Seconda categoria dopo il quinto posto in regular season. Una beffa per la Virtus Possidiese che avrebbe avuto due risultati su tre nei 120’ per festeggiare dopo aver chiuso al secondo posto la stagione tenendo fino alla fine la super Novese sul chi vive. Ora per la Virtus c’è solo la speranza che si liberi qualche posto per un ripescaggio.

Nel primo tempo la Possidiese gioca meglio, il Concordia è contratto anche per la terza partita in una settimana. Al 20’ parata di Casadei miracolosa, al 23’ occasione per Angiolini su una bella punizione di Rinieri. Al 36’ retropassaggio sanguinoso di Sala, Casadei di piede sventa su Golinelli.

Nel secondo tempo al 52’ Lansone su punizione impegna Casadei. Al 55’ il vantaggio di casa: Balthazi fa 1-0 con un tap-in vincente dopo una serie di rimpalli, la palla finisce sul palo e l’ucraino è il più lesto. Al 64’ Angiolini serve Grimaldi che dal limite destro calcia con il suo piede forte, il sinistro, e la mette nell’angolo opposto all’incrocio per il pari. Al 69’ di nuovo Balthazi impegna Casade che salva il risultato. All’ 80’ Sala si invola sulla fascia, palla in mezzo ma nessuno del Concordia riesce a mettere in porta. Nei 5’ di recupero al 91’ di nuovo Sala salta due uomini, palla in mezzo e Fiozzi focca per la deviazione vincente per il 1-2 finale. Poi grandi proteste di casa al 94’ per il 2-2 annullato per offside che avrebbe portato le squadre ai supplementari. E il Concordia può festeggiare.