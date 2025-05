Rivara trionfa nei playoff: promozione in Prima categoria

PORRETTA0RIVARA1

PORRETTA: Zamboni, Foresi (79’ Raso), Bisoli, Gaggioli (74’ Greca), Pedretti, Pecoraro, Signori, Carboni (39’ Filoni), Bicocchi (cap), Galati, Elmi (64’ Dieng). A disp: Capitani, Vighi, Ennaji, Hassine, Vitali. All: Betti

RIVARA: Pratissoli, Adsaoui (84’ Veronesi), Goldoni, Vacchi (cap), Braghiroli, Luppi M., Vuksani (59’ Vuksani), Masiello (82’ Tassinari), Malagoli (79’ Luppi R), Poletti, Ghiotti. A disp: Borghi, Balboni, Kumar, Paganelli, Gallini. All: Bergamaschi

Arbitro: Borelli di Parma

Reti: 34’ Vuksani

Note: ammoniti Signori, Ghiotti, Pecoraro, Bicocchi

I playoff perfetti del Rivara (3 vittorie su 3 con Carpine, Sermide e Porretta) premiano la squadra di Bergamaschi che vince il playoff regionale di Seconda categoria e può festeggiare l’agognato ritorno in Prima. I biancorossi sono infatti settimi sulle 14 squadre nella graduatoria dei ripescaggi (dietro a Crevalcore, Vicofertile, San Prospero C., E. Lavezzola, Fiumanese e San Lorenzo) e ci sono sicuramente 9 posti, uno per il Crevalcore vincitore della Coppa e 8 sicuri (ma quasi sicuramente aumenteranno) per le altre formazioni. Primo tempo in cui il Rivara fa capire che vuole la vittoria e attacca a pieno regime. Subito Malagoli si rende pericoloso con una conclusione che sfiora il bergsalio, poi Adsaoui e Masiello cercano il vantaggio ma non concretizzano le occasioni. Solo al 30’ Gaggioli per i bolognesi cerca il gol su punizione, ma Pratissoli para.

Al 34’ bell’azione corale con Malagoli che serve Adsaoui, il cross di prima per Vuksani in area trova il bomber puntuale all’appuntamento col vantaggio per il gol che risulterà decisivo. Il Porretta prova reagire con Bicocchi su punizione, ma è sempre Pratissoli che para. Sul finire di primo tempo gran tiro di Poletti che esce di poco. La ripresa sembra la fotocopia del primo tempo, il Rivara cerca di chiudere i conti con Masiello su punizione e Vuksani su azione, ma senza trovare la rete del 2-0. Al 57’ Braghiroli lancia Malagoli che serve Adsaoui in area, ma il biancorosso non ne approfitta. Prima del 90’ ancora due occasioni di Malagoli che non concretizza e un presunto fallo da rigore su R. Luppi non dato. Finisce così con il Rivara in festa e con la certezza (in attesa dell’ufficialità del Crer) di accedere alla Prima categoria.