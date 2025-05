Madonna di Sotto trionfa nei playoff: promozione in Seconda categoria

MADONNA DI SOTTO2MAGRETA1

MADONNA DI SOTTO: Carretti, Hajbi, Masi, Zunarelli (70’ Montagnani), Pelorosso, Tazi (70’ De Luca), Masi, Poggioli, Gazzotti, Toni, Pecorino (55’ Buono). A disp.: Balsano, Boschi, Bhairi, Buono, Nobili, Sala. All. Fullin

MAGRETA: Maiello, Gaido, Lotti, Cavaletti, Beltrami, Borelli (85’ Veneselli), Ferrari, Domalchuk (69’ Juarez), Nicoli (85’ Marino), Gaspari, Patrizi. A disp.: Macchioni, Gaetti, Falcone, Lazzari, Vaccari, Cavazzuti. A disp.: All. Fini

Arbitro: Lugli di Finale

Reti: 55’ Ferrari, 75’ De Luca, 85’ Toni

Note: spettatori 350 con folta rappresentanza ospite. Ammoniti: Hajbi, Poggioli

Ci pensa il solito immenso Andrea Toni a mettere la firma sulla stagione della Madonna di Sotto, che vince 2-1 la finale playoff di Terza "A" e festeggia il salto in Seconda categoria. Il bomber, già arrivato ben oltre quota 50 reti in stagione fra campionato, coppa e playoff, trova il gol decisivo a 5’ dalla fine, quando i supplementari sembravano dietro l’angolo al termine di una gara che per i sassolesi si era messa male. Era infatti stato il Magreta a passare per primo con Ferrari, poi nei 15’ finali prima De Luca entrato da 5’ e poi Toni hanno fatto esplodere la festa promozione della squadra di Fullin, premiata per una grande stagione che l’ha vista guidare la Terza "A" e poi venire sorpassata da una super Audax Casinalbo. Si gioca davanti a un pubblico record con oltre 350 spettatori. Dopo un primo tempo equilibrato con pochissime emozioni, al 30’ i locali reclamano un rigore per fallo su Toni. Nel finale, Magreta pericoloso con un tiro da fuori di Ferrari. Nella ripresa, al 10’, il Magreta passa: punizione di Gaspari e Ferrari è il più lesto di tutti e con un tiro che prima tocca il terreno e finisce all’incrocio, porta in vantaggio i suoi. Al 75’ la Madonna di Sotto la pareggia con De Luca: in mischia in area è lui il più lesto ad arrivare sul pallone e a battere Maiello da due passi. Al 74’ occasione clamorosa per gli ospiti: Patrizi lanciato a rete davanti al portiere mette a lato, è la sliding door della gara. All’85’ ennesima magia di Toni, che si inventa un gran gol che batte Maiello: 2-1. Al 91’ gli ospiti sfiorano il pari con una punizione messa in mezzo da Marino, nessuno la tocca e la palla esce di un soffio. Poi scatta la festa della Madonna di Sotto.