Mercato europeo, oggi si comincia

È tutto pronto, a Sassuolo, per ospitare la terza edizione del Mercato Europeo che da oggi pomeriggio a domenica sera ‘occuperà’ le strade e le piazze del centro. Promosso da Fiva-Confcommercio, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Sassuolo e dalla Camera di Commercio, l’evento vedrà oltre cento espositori che, disposti tra piazza Libertà, viale San Giorgio, piazza Martiri Partigiani, trasformeranno il centro cittadino in un ‘mondo in miniatura’ presso il quale assaporare prelibatezze enogastronomiche provenienti da tanti Paesi.