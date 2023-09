"Mi sono trovato nel bosco circondato da tre lupi"

Modena, 21 settembre 2023 – Doveva essere un semplice pomeriggio di lavoro nel suo bosco di proprietà, nella zona delle cascate del Bucamante. E invece si è trasformato in un grande spavento, fortunatamente senza conseguenze, a causa di un incontro ravvicinato - durato alcuni minuti - con un branco di tre lupi. Il motivo per cui il protagonista Paolo Camatti denuncia la storia è "solo evitare che qualcuno - magari un escursionista - si possa fare del male" quando al Bucamante inizia a calare la luce del sole. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato scorso: "Ero nel bosco a sistemare alcune piante - racconta Paolo -. Mi sono trattenuto leggermente più a lungo perché mancava davvero poco a terminare il lavoro, così avrei potuto evitare di dover tornare un altro giorno. Alle 19, quando avevo praticamente finito, improvvisamente ho alzato lo sguardo e mi è sembrato di vedere un cane ad una decina di metri di distanza. Ho pensato che ci sarebbe probabilmente stato anche un padrone, così ho continuato il mio lavoro. Ma poco dopo sono tornato ad alzare lo sguardo e, a cinque metri, c’era un altro ‘cane’ perfettamente identico. In quel momento mi è scattata la campanella d’allarme e ho realizzato che non fossero cani, bensì lupi. Sono rimasto fermo immobile, senza sapere come comportarmi; nel frattempo, alle mie spalle ho sentito muovere le foglie: mi sono girato e ne ho visto un altro, anch’esso identico. In mano avevo solo un’accetta, ma non sapevo se fosse sufficiente… per fortuna, muovendomi molto lentamente, sono riuscito ad afferrare la motosega che avevo ai miei piedi e a metterla in moto". A quel punto, il branco si è spaventato ed è fuggito. Nessuna conseguenza per Paolo; solo tanta paura: "A causa della sua esposizione, la valle del Bucamante diventa buia presto - spiega Paolo -. Perciò, è bene prestare attenzione".

r. p.